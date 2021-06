Fiorentina, Pezzella chiede garanzie tecniche: il futuro dopo aver parlato con Gattuso

German Pezzella sembrava destinato a lasciare la Fiorentina al 100% ma in realtà tutto passerà dal colloquio che il giocatore avrà con Gattuso prima del raduno previsto per il 9 di luglio. Il tecnico vuole avere le idee chiare prima di iniziare la preparazione e il difensore vuole capire quale potrebbe essere il suo ruolo nella Fiorentina di Gattuso. Nel caso in cui gli venga chiesto di ricoprire un ruolo non da protagonista, allora l'argentino chiederà la cessione e i dirigenti viola saranno pronti ad accontentarlo, altrimenti potrebbe rinnovare l'accordo e restare ancora da capitano.