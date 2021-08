Fiorentina, Pezzella verso il Betis Siviglia: Nastasic il sostituto dell'argentino

vedi letture

Sono buone le possibilità che Matija Nastasic, classe 1993 e contratto in scadenza a giugno 2022, arrivi a Firenze dallo Schalke 04: anche in questo caso si tratta di un giocatore considerato funzionale. Sostituirebbe Pezzella, richiesto dal Betis Siviglia e a quanto pare sensibile all’offerta che gli permetterebbe di tornare in Spagna.