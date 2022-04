Fiorentina, Piatek non vuole saltare l'Empoli: "Faccio di tutto per essere pronto"

Segnali incoraggianti da parte dell'attaccante della Fiorentina Krzysztof Piatek: la punta polacca, tornata in questi giorni dalla Nazionale dopo aver subito un'operazione nella zona del tendine d'Achille, è pronto a mettersi a disposizione della Fiorentina in vista del derby di domenica contro l'Empoli. A testimoniarlo è stato lo stesso pistolero, con un post su Instagram: "Faccio di tutto per essere pronto contro l'Empoli! "