Live TMW Fiorentina, Pongracic: "Siamo più tranquilli ma non dimentichiamo da dove veniamo"

La Fiorentina si appresta a tornare in campo in Conference League per affrontare il Crystal Palace, gara valida per l'andata dei quarti di finale di Conference League in programma al Selhurst Park di Londra domani sera alle 21:00. Nel giorno di vigilia interviene il difensore dei viola Marin Pongracic per la conferenza stampa di vigilia. Segui la diretta su TuttoMercatoWeb.

Ore 19:40 - inizio conferenza stampa

Quanto ha studiato Mateta?

"Una volta ci giocai contro in Under 21 e si vedeva già che era molto fisico e veloce. L'anno scorso l'ho visto e penso sia una punta pericolosa, bisogna stare attenti a questi giocatori che hanno grande qualità individuale".

Un calciatore del suo stampo si sente maggiori responsabilità in certe partite?

"Penso di avere certe caratteristiche che posso dare alla squadra. Provo sempre a dare il massimo".

Giocate più leggeri ora che la classifica è migliore?

"L'ultimo weekend ci ha fatto respirare un po' di più. E' stata importante ma non dobbiamo dimenticarci il percorso da cui vendiamo. Da un paio di partite vedo una squadra che gioca in modo diverso".

Sente di dover fare l'ultimo step di crescita?

"Questa stagione mi aiuterà come gli ultimi due anni, specialmente da quando sono arrivato in Italia. Ho ancora tanto da migliorare ma la Conference è una grande possibilità di crescere. Poi spero di fare un bel Mondiale. Ho margini, per questo lavoro sono con il Mister, con lo staff e con me stesso: mi riguardo perché voglio migliorare".

Lei ha avuto Glasner in Germania...

"Dopo il Verona mi ha scritto. Gli ho detto che eravamo felici per la vittoria ma non soddisfatti per la performance. Con l'inter abbiamo fatto meglio. Sono felice di incontrarlo domani".

Quando avete fatto il click decisivo?

"Non credo ci sia stato un giorno: è stato un processo. Il Mister ci ha ridato la fiducia che ci mancava e i risultati ci hanno aiutati. Contro l'Udinese respirammo, ci ridiede feeling, ci fece dire 'allora non ci siamo dimenticati come si vince'".

Come sta lo spogliatoio?

"Il gruppo dopo l'ultima partita di Verona non è felice per la prestazione ma molto soddisfatto dal risultato. I tre punti sono stati pesanti, è un aspetto che abbiamo sentito anche giorni dopo ritrovando fiducia. Ora possiamo venire qua con il petto in fuori e la giusta personalità per affrontare una partita di questo valore. Il nostro percorso però non è finito, ogni partita è importante ed è giusto pensare solo a una gara alla volta".

Ore 20:10 - fine conferenza stampa