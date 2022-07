Fiorentina, Pradè: "Gollini è vicino. Ci vedremo nel weekend per chiudere"

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè, nel corso della conferenza stampa nel corso della quale ha parlato del mercato viola rispondendo anche a una domanda sul prossimo portiere di Italiano: "Per Gollini siamo vicini e speriamo di averlo al più presto. Siamo contenti. I rapporti con l'Atalanta sono ottimi, aveva più giorni e cercheremo di vederci nel weekend per le firme. Abbiamo visto più portieri e la decisione che prenderemo è stata condivisa con l'allenatore per le caratteristiche che lui chiede per il portiere. Dragowski, stiamo cercando insieme qualcosa che vada bene per tutti e due. Sono molto attaccato a lui e quindi voglio che si trovi la soluzione migliore".