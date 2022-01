Fiorentina, Pradè: "Tanti contatti per la cessione di Amrabat: vuole andare a giocare"

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato nel corso di "Aspettando il Calciomercato" in onda su Sportitalia soffermandosi anche sul futuro di Sofyan Amrabat, accostato in queste ore anche al Tottenham: "Abbiamo avuto contatti con tante squadre. Il nostro mercato, dopo gli acquisti che abbiamo fatto, è pensato soltanto per cercare di accontentare chi giocava di meno e lui è uno di questi. È forte e vuole giocare di più. Nel suo ruolo c'è Torreira e uno come lui va in sofferenza se non gioca".