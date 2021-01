Fiorentina, Prandelli e la permanenza di Kouamé: "E' serio e motivato. Vuole migliorare sempre"

Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Napoli. Nel corso dell'intervento, il tecnico viola ha parlato anche di Kouamé, giocatore molto richiesto sul mercato che però il club gigliato ha deciso di trattenere: "Ho sempre speso delle parole che rappresentano il calciatore: è serio e motivato. L'allenatore e lo staff sono lì proprio per migliorarlo. Sui tempi dello smarcamento, il primo controllo e l'attacco alla porta. Se lui si sente un attaccante deve partecipare alla fase realizzativa. Penso che si possa considerare un attaccante moderno che può fare la punta in profondità ma anche sull'esterno da dove può raggiungere la porta segnando anche 10-15 gol".