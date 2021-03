Fiorentina, Prandelli incensa Fonseca: "Zitto, zitto... sta facendo grandissime cose"

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli, intervenendo oggi in conferenza stampa, ha parlato così della sfida alla Roma di domani: "A Roma c'è un allenatore che, zitto, zitto, sta facendo grandissime cose andando per la propria strada. Si è adattato alle caratteristiche dei suoi giocatori e li ha messi in campo in modo molto preciso. E' passato alla difesa a tre, ma il sistema di gioco ha un senso quando difendi, non quando attacchi. Dobbiamo pensare di essere molto molto compatti, se saremo larghi possiamo soffrire. Avendo una mentalità molto propositiva, nel momento in cui riconquisti la palla puoi creargli dei problemi".