Fiorentina, Prandelli: "Puniti ancora per un millimetro. Kokorin? Dobbiamo avere pazienza"

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta interna con la Roma: "Impossibile non ricordare un uomo e una persona che ha sempre dimostrato serietà e capacità di aggregare, un leader silenzioso e persona straordinaria: lo incontravo spesso a Firenze, una volta mi ha fatto vedere la bambina con gli occhi pieni di gioia. Ho un ricordo ancora vivo".

Cosa non funziona?

"Abbiamo preso ancora un gol per un millimetro... Abbiamo fatto una partita vera e gagliarda, non meritavamo di perdere. Chiaro: in quei momenti ci vogliono maggiore attenzione e determinazione in area. Siamo alla terza che non meritiamo di perdere, ma ora non piangiamoci addosso e pensiamo ai prossimi scontri diretti. Purtroppo anche stasera si sono accavallate delle cose: Igor si è fatto male, idem Castrovilli, poi Pulgar mi ha chiesto di uscire e allora ho dovuto togliere pure Ribery".

Si aspettava di più da Kokorin?

"Ci vuole pazienza e un po' meno aspettativa. Lui deve adattarsi e capire chi c'è in campo: con Kouame che ha avuto un problema, il cambio in attacco è lui".

Manca sostanza?

"Sarebbe un argomento lungo, bisognerebbe partire dall'idea iniziale... Devo tirare fuori il meglio dai miei giocatori e metterli nelle posizioni più adatte. Quando vai a fare i cambi però non hai doppioni e devi capire in che modo ripartire. Sono ancora ottimista, questa squadra può dare di più: è nell'ordine delle idee che deve lottare, la qualità la dà Ribery e gli altri devono fare di più gli operai".