Fiorentina, Prandelli su Kokorin: "Non è in condizione. Contro lo Spezia non giocherà"

vedi letture

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, nel corso della conferenza della vigilia della sfida contro lo Spezia, ha parlato anche delle condizioni di Kokorin, arrivato nel corso del mercato di gennaio ma rimasto sempre ai margini perché in ritardo di condizione: "Quando è arrivato abbiamo iniziato una preparazione specifica. L'ho messo in campo qualche minuto contro l'Inter per capire. Non ha ancora una grande condizione e in quella partita ha avuto un piccolo problema che gli ha creato disagio. Con la Samp l'ho portato in panchina per integrarlo nel gruppo e capire il calcio oltre alle caratteristiche dei compagni. Sta lavorando. Domani lo riporterò in panchina ma non penso di poterlo utilizzare. Stiamo lavorando per averlo al 100%".