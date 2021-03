Fiorentina, Prandelli: "Troppe critiche, anche dagli amici. Ma io non rispondo a nessuno"

"Nel calcio ogni tre giorni passi da una situazione paradossale ad una rinascita. Ora servono rapporti chiari e sinceri: faccio un esempio parlando di Ciccio Rialti, lui era il primo a criticare e poi a fare un passo indietro per proporre cose". Così Cesare Prandelli, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida alla Roma di domani sera. "Siamo circondati da una criticità forte, la società sta investendo, programmando, non può fare nulla di più. Il presidente è molto deluso, l'ho sentito: non servono le chiacchiere ora, bisogna lottare fino alla fine pensando che sia la gara più importante della stagione. Domani affrontiamo la Roma, ma non dobbiamo andare in campo pensando di essere la vittima sacrificale, le difficoltà le devi superare e non subire".

L'inserimento di Montiel all'88' è stato definito una mancanza di rispetto da alcuni opinionisti e tifosi: vuole rispondere?

"Ho sempre avuto rispetto delle opinioni altrui e ognuno è libero di dire quello che vuole, non rispondo a nessuno. La risposta la devo dare a Monti, in quei 3-4 minuti ho pensato che potesse essere utile: il cambio era pronto, abbiamo preso gol e lo abbiamo fatto ugualmente. Le critiche ci stanno, anche se arrivano da amici, da persone che ti stimano e che dovrebbero avere più responsabilità. Però rimangono amici".