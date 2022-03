Fiorentina, presentato il ricorso contro la squalifica di Bonaventura: chiesto lo sconto di un turno

La risposta è attesa fra domani e venerdì e la Fiorentina spera porti una buona notizia: Giacomo Bonaventura disponibile contro il Bologna. Espulso col Sassuolo per proteste, il centrocampista ha smaltito la prima delle 2 giornate di squalifica: il club viola - riporta Tuttosport - ha presentato ricorso puntando a recuperare per domenica così uno dei suoi giocatori più importanti per una sfida che Italiano , confidando di riavere anche Odriozola dopo i fastidi al ginocchio, vuole assolutamente vincere per restare in corsa per l’Europa.