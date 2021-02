Fiorentina, pressing del Borussia Dortmund per Dragowski ma il club vuole blindarlo

vedi letture

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino quest'oggi si parla anche del futuro di Bartlomiej Dragowski che - eccezion fatta per la partita di Genova di una settimana fa - si è confermato come uno dei migliori portieri in circolazione in Serie A e, certamente, uno dei punti di forza della Fiorentina. Sul polacco però si sono accesi i riflettori del Borussia Dortmund, che in passato avevano già monitorato Vlahovic. "Bart" sta bene a Firenze e non ha nessuna intenzione di forzare la mano, ma è ovvio che davanti a proposte allettanti potrebbe pensarci. L’intenzione della Fiorentina, comunque, è tenerlo. Tanto che pure per lui è pronta una proposta di adeguamento.