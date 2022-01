Fiorentina, primo colpo in anticipo e asticella in rialzo: Italiano dà il benvenuto a Ikoné

La Fiorentina è stata la prima società di Serie A a piazzare un colpo nel corso di questo mercato invernale. Da ieri, Jonathan Ikone è un nuovo giocatore viola, con l'ufficialità arrivata tramite un comunicato del Lille mentre il giocatore già si trovava a Firenze da un paio di giorni.

Il club viola ha anticipato tutte le eventuali concorrenti, tra cui pare anche l'Atalanta, muovendosi con larghissimo anticipo per convincere l'esterno campione di Francia in carica ad abbandonare anche gli ottavi di Champions per sposare il progetto tecnico di Vincenzo Italiano. Un po' come era già successo a luglio quando dopo la delusione per l'addio di Gattuso e in attesa del nuovo tecnico, la Fiorentina mise a segno il colpo Nico Gonzalez, anticipando soprattutto i club inglesi che si erano messi sulle sue tracce.

Adesso Italiano avrà a disposizione un tridente di tutto rispetto per provare a riportare la Fiorentina in Europa. Un trio di mancini che si completa con un certo Dusan Vlahovic, capocannoniere attuale della Serie A. Un mercato per i viola iniziato col botto e destinato ad alzare l'asticella delle ambizioni per una squadra che dopo anni di difficoltà è tornata nella sua posizione storica, quelle delle prime sette posizioni.