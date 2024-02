Fiorentina, pronto l'esodo per Empoli: domani al "Castellani" attesi più i 4000 tifosi

La tifoseria della Fiorentina si prepara al derby contro l’Empoli. Domani pomeriggio, calcio d’inizio alle ore 15, al “Castellani” la squadra di Vincenzo Italiano cerca continuità dopo il successo rotondo casalingo contro il Frosinone per ritornare alla carica per un posto nella prossima competizioni internazionali. I sostenitori viola hanno una linea ben precisa, scrive l’edizione odierna de La Nazione: dimenticare il mercato e concentrarsi soltanto sul campo per sudare la maglia.

Più di quattromila tifosi

La Fiesole non ha mai lasciato sola la squadra e, così come a Bologna quando arrivarono 1600 tifosi al seguito, anche domani si annuncia un nuovo esodo per una sfida attesa e molto importante. Come si legge sul quotidiano infatti saranno circa 4000 i cuori viola pronti a sostenere il team allenato da Vincenzo Italiano.