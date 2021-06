Fiorentina, prosegue il lavoro diplomatico per Italiano. Ma serve ancora tempo

vedi letture

In casa Fiorentina prosegue la ricerca del nuovo allenatore dopo l’addio di Gennaro Gattuso. Come riportato da Sky Sport, il club viola continua a lavorare per portare a Firenze Vincenzo Italiano. Lo Spezia però non ha intenzione di fare passi indietro e pretende il pagamento dell’indennizzo per liberarlo (di 1 milione e 780 mila euro lordi). Il club viola non vuole fare uno sgarbo allo Spezia, visti anche i buoni rapporti tra le due società (entrambe americane). Si proverà a risolvere il tutto con un lavoro diplomatico, ma serve tempo.