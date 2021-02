Fiorentina, Pulgar ha disdetto l'affitto del suo appartamento: vuole il Valencia

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino si fa il punto quest'oggi sulle trattative in uscita che coinvolgono alcuni giocatori della Fiorentina, a poche ore dalla fune della finestra invernale. Come scrive il quotidiano, non è un mistero che qualcuno in casa viola speri ancora in uno sblocco in extremis per trovare maggior spazio altrove, e Pulgar in particolare è stato e resta il giocatore più in bilico, tanto che di recente avrebbe anche disdetto perfino il suo appartamento fiorentino. Per il mediano cileno si erano mosse il Cagliari e il Sassuolo ma la proposta più interessante e gradita arriverebbe dalla Spagna, dal Valencia, anche se nelle ultime ore pure da Mosca sarebbero stati avviati sondaggi (sotto questo profilo la disponibilità del club e la chiusura delle trattative russe fissata per il 25 febbraio potrebbero anche favorirebbe l’affare). Come nei casi di Kouamè e Callejon, e delle offerte arrivate per loro rispettivamente da Torino e Granada, dalla dirigenza viola non è però mai arrivato il via libera (per questo motivo gli spagnoli avrebbero già virato su Oliva del Cagliari) anche per la difficoltà di arrivare al profilo di un regista di centrocampo necessario per la sostituzione di Pulgar.