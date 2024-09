Fiorentina, quando rientra Gudmundsson? La risposta di Palladino in conferenza

Quando rientrerà Albert Gudmundsson? Il trequartista islandese sarà abile e arruolabile per la prossima partita della Fiorentina? Se lo chiedono i tifosi viola, visto l'assenza del giocatore nella partita di Bergamo con l'Atalanta. L'ex Genoa è reduce dal viaggio in Islanda per l'udienza in cui è coinvolto. Una domanda che è stata posta anche a Raffaele Palladino nel post-partita, dopo la sconfitta nel Gewiss Stadium. E l'allenatore ex Monza, in conferenza stampa, risponde così: "Non ha fatto allenamenti con la squadra, ma inizieremo a valutarlo da martedì".

IL TABELLINO DELLA PARTITA

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien (1' st Brescianini), Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri (25' st Zappacosta); De Ketelaere, Lookman; Retegui (25' st Pasalic). A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Kossounou, Sulemana, Cuadrado, Zaniolo, Samardzic, Palestra, Comi. All.: Gasperini

Fiorentina (3-5-1-1): de Gea; Martinez Quarta, Ranieri (35' st Pongracic), Biraghi; Dodò, Mandragora (16' st Richardson), Cataldi (29' st Adli), Bove (29' st Sottil), Gosens; Colpani (16' st Ikoné); Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Beltran, Comuzzo, Moreno, Kayode, Parisi. All.: Palladino

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 15' Martinez Quarta (F), 21' Retegui (A), 31' Kean (F), 45' De Ketelaere (A), 46' pt Lookman (A)

Ammoniti: Bove (F), Hien (A), Mandragora (F), Richardson (F), Zappacosta (A)