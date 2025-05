Ufficiale Fiorentina, Raffaele Palladino non è più l'allenatore: risolto consensualmente il contratto

Adesso è ufficiale. Raffaele Palladino non è più il tecnico della Fiorentina. A comunicarlo è stata la stessa società viola attraverso il proprio sito. Questa la nota pubblicata dal club: "ACF Fiorentina comunica che, nella giornata odierna, è stato risolto consensualmente il contratto che legava il Club al tecnico Raffaele Palladino ed al suo staff".

Dopo aver comunicato ufficiosamente le dimissioni nella giornata di mercoledì, adesso sono arrivate anche le firme che hanno ufficializzato il divorzio tra l'allenatore campano e il club gigliato dopo solo un anno di permanenza. Palladino era arrivato a Firenze lo scorso giugno per sostituire Vincenzo Italiano e in una stagione ha disputato 53 gare alla guida della squadra viola, con 26 vittorie, 12 pareggi e 15 sconfitte. Numeri che hanno condotto la Fiorentina alla semifinale di Conference League - persa contro il Real Betis - e ad un sesto posto in campionato a quota 65 punti: risultato che, dal mero punto di vista numerico, è il migliore negli ultimi dieci anni.

Alla base dell'addio sembra esserci un rapporto ormai logoro con il direttore sportivo Daniele Pradè, anch'esso finito nel mirino dei tifosi della Fiorentina che ieri lo hanno attaccato con un durissimo comunicato: "Lui è simbolo di una gestione sportiva fallimentare che va avanti da anni, principale responsabile della disaffezione di un intero popolo. Direttore: se hai un briciolo di dignità, segui l'esempio del "figlio Palladino": levati dalle palle!". Parole che hanno rappresentato un vero e proprio pugno allo stomaco per il dirigente romano, che secondo quanto appreso da TMW starebbe seriamente prendendo in considerazione l'appello dei tifosi (QUI il punto)