Fiorentina, Ribery disposto a restare: ma l'ingaggio non potrà essere quello attuale

"Ribery carica. Sforzo finale per la salvezza", così il Corriere dello Sport-Stadio in edicola stamani. Il “Monday Motivation” di Franck è il miglior modo per iniziare l’avvicinamento alla sfida di Cagliari, l'ultimo tassello da aggiungere per salvarsi. Quanto al futuro, Ribery è disposto a rimanere e la Fiorentina a prolungare. L'ingaggio però non potrà essere quello attuale, data l'età del francese, che non si potrà permettere di giocare tutte le partite. FR7 dovrà prendere una decisione pensando anche alla sua famiglia, trasferitasi a Monaco da un anno. Conterà molto anche la scelta dell'allenatore, ma in generale filtra un certo ottimismo.