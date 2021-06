Fiorentina-Ribery, il futuro entro la settimana. Non è un problema di ingaggio ma di ruolo

Franck Ribery e la Fiorentina, un matrimonio che potrebbe essere già terminato. Il francese è tornato a Monaco e si è preso qualche giorno di riflessione dopo lo schietto colloquio avuto con Gattuso la sera di venerdì scorso. Un confronto tra uomini e tra campioni, dove ognuno ha spiegato all'altro le intenzioni in vista della prossima stagione. Ribery vuole sentirsi protagonista, prima scelta, come è sempre stato da tanti anni a questa parte. Se il tecnico non sarà pronto a cucirgli addosso un ruolo di questo tipo, allora la separazione sarà automatica. Se invece Gattuso saprà proporre al giocatore la strada giusta, le parti andranno avanti insieme, visto che lo stesso Ribery ha dato ampi margini di trattativa anche per quanto riguarda l'ingaggio.