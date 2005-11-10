TMW Alla Fiorentina basta un rigore di Gudmundsson: 1-0 contro il Gubbio. Kean sprecone

La Fiorentina di Fabio Grosso batte 1-0 in amichevole il Gubbio: decide un calcio di rigore di Gudmundsson. Kean si divora 2 gol.

La nuova Fiorentina di Fabio Grosso comincia a far intravedere qualcosa e batte 1-0 il Gubbio nel test amichevole andato in scena al Viola Park. Il tecnico sceglie Brescianini da terzino sinistro, mentre a centrocampo è Mandragora ad agire da play, con Ndour e Atta ai suoi lati. In attacco spazio a Piccoli in avvio, prima dei cambi e dell'ingresso di Kean nella ripresa.

Basta un rigore di Gudmundsson

Non è certamente la migliore Fiorentina che i tifosi vedranno nella stagione, ma d'altronde, con i carichi di lavoro e il ritiro iniziato da poco, era lecito attendersi questo. Nel primo tempo i viola controllano il match e vanno più volte vicini al vantaggio, ma Piccoli si dimostra ancora poco lucido e spreca due chance per siglare l'1-0. Al 14' tocca invece a Gudmundsson, che però colpisce il palo e rimanda così l'appuntamento con il gol. L'islandese sblocca l'incontro proprio in chiusura di tempo, dimostrandosi glaciale dal dischetto dopo che Atta si era guadagnato il penalty.

Nella ripresa spazio a Christensen, Jimenez, Comuzzo, Viery, Balbo, Fabbian, Fagioli, Pirrò e Kean, con Deli e Croci entrati intorno al 65'. Il più atteso era Kean, finito nel mirino del Como e al centro dei discorsi di mercato: il classe 2000 ha tre occasioni nitidissime, ma prima trova un Bagnolini super sulla sua strada, dopo invece manda alle stelle due facili appoggi. La sfida si chiude comunque con una vittoria della Fiorentina e con tanti segnali positivi per Grosso.