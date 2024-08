TMW Fiorentina, rispunta forte l'ipotesi Amrabat per il Napoli: i dettagli

La Fiorentina continua a cercare una sistemazione per Amrabat. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, in queste ore è rispuntata un'ipotesi che già era circolata nel corso dell'estate: quella del ritorno forte del Napoli. Gli azzurri sono alla caccia di rinforzi in mediana ed il marocchino potrebbe fare al caso di Conte.

Il tecnico della viola Palladino, parlando di lui in questi giorni ha detto: "Nel mercato può succedere qualsiasi cosa… basti pensare ad Amrabat, che è un giocatore di rottura. Gli altri sono di palleggio. La società sa cosa serve". Lo stesso Palladino ha anche dimostrato di credere in lui, almeno fino a che lo ha a disposizione: all'esordio contro il Parma ha infatti disputato 90 minuti in campo.