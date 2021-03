Fiorentina-Roma, sfida anche sul mercato: giallorossi ancora su Castrovilli e Vlahovic

vedi letture

Fiorentina-Roma sarà una partita che desta curiosità anche per quanto riguarda il calciomercato. Come scrive il Corriere dello Sport infatti, la società giallorossa avrà gli occhi puntati su due giocatori che piacciono tanto anche per il futuro: Dusan Vlahovic e Gaetano Castrovilli. I Friedkin avevano pensato ad entrambi già la scorsa estate, i dossier sono rimasti sul tavolo del ds Pinto. L'offerta della Roma per Castrovilli consisteva di varie contropartite (Florenzi, Juan Jesus, Calafiori) per abbassare le pretese viola, in più c'era di mezzo la questione Chiesa alla Juventus: la tifoseria non avrebbe mai perdonato un'altra cessione eccellente. La Roma però continua a pensarci. Anche se per meno di 30 milioni per il serbo e 40 per l'italiano, Commisso non si siede neanche al tavolo.