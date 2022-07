Fiorentina, Rosati: "Il clima in ritiro è molto bello, abbiamo lavorato con serenità"

Antonio Rosati, terzo portiere della Fiorentina, è intervenuto nella diretta di Tik Tok organizzata dal club viola da Moena: "La società ci aiuta sempre, noi riusciamo poi a venire fuori dalle difficoltà come gruppo. L'anno scorso sono capitati dei momenti no, ma ci è sempre stato permesso di lavorare serenamente. Abbiamo fatto molte cene, cose che durante il Covid non si potevano fare, e questo è stato importante per fare il gruppo. Il clima in ritiro è molto bello, si riesce a stare a contatto con i tifosi e poi c'è la mia famiglia, ovvero mia moglie, i miei figli e i miei genitori, che mi segue e mi sta sempre vicina".