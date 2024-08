Fiorentina, serve un difensore: tre piste apertissime, Senesi e Sutalo inavvicinabili

"Serve un innesto per reparto", il grido disperato e inconfondibile di Raffaele Palladino, giunto in occasione del pareggio in Conference League contro la modesta Puskas Akademia. Ma non si può dare torto all'allenatore della Fiorentina, specialmente dopo una prova traballante e i tre gol incassati su campo europeo.

Infatti, come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la priorità lampante della dirigenza viola al momento è garantire un nuovo difensore al tecnico ex Monza: Pongracic non basta, l'addio di Milenkovic pesa e non poco. Lavori in corso dunque, con l'intenzione di ricalcare la strada della difesa a tre e dunque l'impegno ad acquistare un giocatore che sappia fungere anche da braccetto. Nelle ultime ore, si legge sul quotidiano romano, è emerso il profilo di Andrea Carboni, in scadenza nel 2027 col Monza e per il quale potrebbe bastare un esborso di 4 milioni circa. Oppure resta viva la pista Modibo Sagnan del Montpellier (ieri in campo contro il PSG nella posizione di braccetto sinistro in una linea a cinque) per cui servirebbe un esborso di almeno 6 milioni di euro.

Altrimenti regge l'opzione a parametro zero Joel Matip, dopo essere rimasto senza squadra per il contratto non rinnovato con il Liverpool, con il giocatore alla ricerca di una nuova avventura in carriera. Le opzioni Marcos Senesi (Bournemouth) e Josip Sutalo (Ajax) sono difficilmente avvicinabili per via del costo fuori budget da 20 milioni all'incirca.