Fiorentina, sfuma la cessione di Milenkovic al West Ham: dietro c'è il Tottenham

Sky Sport riferisce di una nuova pista di mercato per Nikola Milenkovic, il cui passaggio al West Ham è fallito. Dietro ci sarebbe il Tottenham, in trattativa con la Fiorentia per arrivare a un accordo per il difensore serbo.