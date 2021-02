Fiorentina, si lavora al rinnovo di Pezzella. Su Maksimovic c'è il Manchester United

vedi letture

In casa Fiorentina si parla anche dei rinnovo di contratto, in particolar modo quelli di German Pezzella e Nikola Milenkovic. L'argentino è in scadenza nel 2022 e le sensazioni sono positive. Missione quasi impossibile invece per Milenkovic, corteggiato dal Manchester United. Lo riporta Il Corriere dello Sport.