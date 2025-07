Ufficiale Pianese, per la corsia destra arriva Sussi: accordo col Pisa per l'acquisto a titolo definitivo

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Pianese fa sapere di aver raggiunto l'accordo con il Pisa per il tesseramento di Christian Sussi, che arriva a Piancastagnaio a titolo definitivo.

Questa, la nota diffusa dalla società amiatina:

"Christian Sussi è un nuovo calciatore della U.S. Pianese. La società amiatina ha infatti trovato un accordo con il Pisa Sporting Club per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore, terzino destro che all’occorrenza può essere impiegato anche sull’altra fascia o in zone più avanzate del campo. Nato ad Arezzo nel 2001, Sussi ha disputato l’ultima stagione da aggregato alla prima squadra del Pisa in Serie B, mentre negli anni precedenti aveva già collezionato oltre 80 presenze in Lega Pro con le maglie di Fiorenzuola, Paganese e Arezzo".

E sempre ai canali ufficiali del club, fanno seguito le prime parole in bianconero del giocatore: "Ho avuto il piacere di sentire di sentirmi spesso con la società, in tutto questo anno, mi hanno seguito e mi hanno voluto per dare un contributo alla squadra. Le impressioni sono super positive, così come le intenzioni della società e anche le mie. Lavoreremo al massimo con tutti i miei compagni, che non vedo l’ora di conoscere in ritiro, per fare un bel campionato".