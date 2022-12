Fiorentina, si riempie l'infermeria: lombalgia per Kouame. Influenza invece per Maleh

Come riportato da La Repubblica (Firenze) l’ultimo a fermarsi per infortunio in casa Fiorentina è stato Christian Kouamé. L’ivoriano è rimasto fuori dall’amichevole di ieri per una lombalgia. Out anche Terzic e Maleh ( influenza). E gli altri? Castrovilli, Gonzalez e Sottil sono rimasti a Firenze per proseguire il recupero dai rispettivi infortuni. Per i tre calciatori, così come per Venuti, allenamento al centro sportivo Davide Astori con la speranza di tornare il prima possibile in gruppo a pieno regime e a disposizione del tecnico Vincenzo Italiano.