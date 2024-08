Fiorentina, sondaggi di Empoli e Venezia per Brekalo. L'esterno può partire in prestito

Possibile partenza dalla Fiorentina per Josip Brekalo, in questi ultimi giorni di calciomercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport Empoli e Venezia hanno chiesto informazioni per l'esterno viola, che non ha spazio alla corte di Raffaele Palladino e che potrebbe dunque provare una nuova avventura dopo il prestito all'Hajduk Spalato nella seconda parte della passata stagione.

Addio probabile.

Oltre a cercare nuovi rinforzi in entrata, con Yacine Adli e Matias Moreno molto vicini, la Fiorentina è alle perse anche con molti giocatori da piazzare, per sfoltire la rosa, e uno di questi è senza dubbio Brekalo, che adesso dovrà valutare la destinazione preferita, per partire e andare a trovare spazio altrove. Probabile che la società viola possa accettare anche il prestito, senza opzioni, per risparmiare comunque l'ingaggio di un giocatore che potrebbe anche non rientrare nelle liste per la Serie A e per la Conference League.

In arrivo Adli e Moreno.

Come detto la Fiorentina è molto vicina all'acquisto di Yacine Adli e Matias Moreno, che dovrebbero essere ufficializzati a breve. Il centrocampista arriverà dal Milan in prestito oneroso per 2 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 10, mentre il difensore sbarcherà a Firenze dal Belgrano a titolo definitivo per 5 milioni di euro.