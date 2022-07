Fiorentina, sondaggio per Mertens. Anche la Lazio ha chiesto informazioni

vedi letture

La voce che nelle ultime ore ha parlato di un interessamento da parte della Fiorentina per Dries Mertens, non è priva di fondamento secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Il club viola avrebbe effettuato un sondaggio con il belga che da ieri è ufficialmente senza contratto. Anche la Lazio avrebbe fatto un sondaggio per l'attaccante. Al momento la squadra più avanti per il suo acquisto pare comunque l'Anversa in Belgio, unico club che si è mosso con un'offerta ufficiale.