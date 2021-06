Fiorentina, sondaggio per Scamacca: il Sassuolo vorrebbe trattenere l'attaccante

La Fiorentina ci prova per Gianluca Scamacca. Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, il club di Rocco Commisso ha fatto un sondaggio esplorativo per l’attaccante. Il Sassuolo al momento non prende in considerazione una sua cessione, ma i viola potrebbero accelerare in caso di uscite davanti.