Fiorentina, sono tre i profili seguiti per la difesa in caso di cessione di Milenkovic

In casa Fiorentina rimane alta l'attenzione verso la situazione legata al futuro di Nikola Miloenkovic: il difensore serbo è uno degli obiettivi di quasi tutte le big italiane, come Juventus, Inter e Napoli, che nelle prossime settimane potrebbero affondare il colpo e presentare offerte ufficiali alla società gigliata e al suo entourage.

Nel caso in cui dovesse materializzarsi la cessione, però, Joe Barone e Daniele Pradè non vogliono farsi trovare impreparati e così secondo il Corriere dello Sport hanno già individuato alcuni profili buoni per la sostituzione: in Italia piace Kumbulla della Roma, mentre sul mercato estero attenzione ai nomi di Le Normand della Real Sociedad e di Mbemba, attualmente svincolato dopo l'esperienza al Porto.