Fiorentina, sospetta frattura al polso per Saponara. Trauma costale per Bonaventura

vedi letture

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda i due giocatori della Fiorentina, Giacomo Bonaventura e Riccardo Saponara, usciti entrambi per infortunio dalla sfida di stasera contro l'Hellas Verona. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it il primo, sostituito all'intervallo, ha rimediato un trauma costale che gli ha impedito di rientrare in campo per il secondo tempo. Mentre per quanto riguarda Saponara, la cui gara è durata circa dieci minuti, si tratta di un trauma contusivo al polso con sospetta fattura. Il fantasista viola infatti è uscito dal terreno di gioco visibilmente sofferente.