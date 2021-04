Fiorentina, stipendio dimezzato e niente titolarità inamovibile: l'offerta per il rinnovo di Ribery

vedi letture

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina proporrà il rinnovo di contratto a Frank Ribery in vista della prossima stagione. L'idea è quella di un prolungamento di un anno, con ingaggio dimezzato rispetto a quello attuale, dunque da 4 a 2 milioni di euro. Ma non solo. Il club viola chiederà al giocatore di accettare un ruolo non da titolare inamovibile come è stato in queste due stagioni quando è stato a disposizione dei mister che si sono succeduti in panchina.