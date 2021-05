Fiorentina su Torreira? Il centrocampista: "Resterò in Europa. Non scarto nessuna opzione"

Lucas Torreira, centrocampista dell'Atletico Madrid, in prestito dall'Arsenal, e obiettivo di mercato della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di 100%deporte, parlando del suo futuro. Queste le sue dichiarazioni: "Ho ancora due anni di contratto con i Gunners e di quello che farò ne discuterò con il mio procuratore dopo la Coppa America. Voglio sentirmi importante e non scarto nessuna opzione, ma credo di restare in Europa. Ho detto di voler giocare al Boca Juniors, ma è complicato e non dipende solo da me".