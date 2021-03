Fiorentina, Terracciano: "Non guardiamo la classifica. Dopo la sosta match fondamentale"

Pietro Terracciano è stato intervistato dai canali social della Fiorentina dopo la sconfitta contro il Milan: "Dispiace per il risultato perché secondo me abbiamo fatto un'ottima partita. Dispiace perdere in questo modo: abbiamo dato una dimostrazione di forza e di unione, ma c'è rammarico quando non porti punti a casa. L'infortunio di Dragowski? Mi dispiace, spero non sia grave. il mio compito è farmi trovare pronto e penso e spero di farlo al meglio. Però è maggiore l'amarezza per il risultato rispetto alla felicità di aver giocato. Noi sapevamo di fare una grande partita perché contro certe squadre le motivazioni arrivano da sole. Dispiace per il risultato però ci deve dare insegnamento e ottimismo per il futuro: ce la possiamo giocare con tutti".

La classifica?

"Non dobbiamo guardarla ma pensare a fare un percorso importante che abbiamo intrapreso dal punto di vista del gioco. Affrontiamo ogni partita con il coltello tra i denti per portare i 3 punti a casa".

La sosta?

"Sappiamo che alla ripresa ci sarà un match fondamentale. Ci faremo trovare pronti".