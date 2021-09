Fiorentina, Torreira scalda i motori: vuole essere protagonista già contro l'Atalanta

La Nazione, stamani, discute anche della nuova avventura di Lucas Torreira con la maglia della Fiorentina. L'uruguagio è arrivato in prestito con diritto di riscatto e non aspetta altro se non convincere la dirigenza a colorare di viola anche il suo futuro. L'obiettivo è calarsi sempre di più al centro della manovra, a farsi catalizzatore del gioco, a cominciare da Bergamo, contro l’Atalanta sabato prossimo.