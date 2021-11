Fiorentina, trattativa avviata per Borja Mayoral: i viola hanno una corsia preferenziale

Secondo quanto riportato da Firenzeviola.it sarebbe già stata avviata una trattativa tra Fiorentina e Real Madrid, che coinvolgerebbe chiaramente anche la Roma, per il futuro di Borja Mayoral. Lo spagnolo ha giocato appena 100 minuti in stagione con i giallorossi e ha già chiesto ai propri agenti di guardarsi attorno nonostante il suo prestito alla Roma termini solo nel corso della prossima estate. La Fiorentina avrebbe una sorta di corsia preferenziale legata agli ottimi rapporti con l'agenzia che segue l'attaccante e le parti sarebbero già al lavoro per l'interruzione dell'attuale prestito e un nuovo prestito con destinazione Firenze via Blancos.