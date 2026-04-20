Fiorentina, Vanoli: “Punti pesanti in palio che ci avvicinano a qualcosa di importante"

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita del match contro il Lecce, valido per la 33ª giornata di Serie A. Il tecnico ha risposto alle domande sulle scelte di formazione, sulla gestione di Solomon e sulle condizioni fisiche di Moise Kean.

Lo stiamo definendo un match point salvezza per la Fiorentina. È la definizione corretta?

"Una partita importante, con punti pesanti che ci avvicinano a qualcosa di importante. Sappiamo però che giochiamo contro una squadra che sta cercando anch'essa punti decisivi, su un campo veramente difficile. Sarà una partita in cui dovremo stare molto attenti."

Sceglie Piccoli davanti nel ballottaggio con Solomon. Come mai, e quanto può essere utile Solomon a partita in corso?

"Piccoli e Solomon hanno due ruoli completamente differenti. Riguardo a Solomon, è una questione di gestione: veniva da un lungo infortunio, ha fatto una grandissima partita per 80 minuti contro il Crystal Palace e, passando solo quattro giorni, dobbiamo tenere conto che abbiamo ancora altre partite da disputare da qui fino alla fine."

Una curiosità legata alla condizione fisica di Moise Kean. Che informazioni ha su come sta il ragazzo e quali sono i tempi per un eventuale rientro a disposizione?

"Come ho sempre detto, questo problema lo sappiamo tutti. È una situazione sulla quale sia noi come società sia lui ci stiamo impegnando per averlo il più presto possibile in campo, perché è un giocatore importante. Non ho certezze sui tempi."