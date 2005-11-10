TMW Vanoli e un addio appreso dalla stampa: meritava un’uscita migliore dalla Fiorentina

La Fiorentina ha deciso, nonostante la salvezza conseguita con il subentro sulla panchina a novembre, non ci sarà ancora un futuro in viola per l'allenatore Paolo Vanoli. Seppure il club toscano abbia a propria disposizione ancora tre giorni per attivare l'opzione di prolungamento automatico del contratto per un altro anno, le pedine sulla scacchiera hanno assunto una conformazione chiara e portano al cambio della guardia e all'arrivo al Viola Park di Fabio Grosso dal Sassuolo.

Lato Vanoli, lo svolgimento degli eventi negli ultimi giorni ha lasciato una sensazione di fastidio addosso, non tanto per la decisione presa dalla Fiorentina - che in fondo ha tutto il diritto di valutare appieno le proprie strategie future, senza 'debiti di riconoscenza' o condizionamenti ulteriori a incidere - ma perché l'allenatore e chi lo rappresenta si aspettavano quantomeno di sentirsi comunicare in via diretta da Paratici e Ferrari la volontà di non proseguire assieme. Invece, di fatto, hanno dovuto apprendere dalla stampa le evoluzioni fino a questo momento. Il colloquio è atteso per oggi.

Il senso di fastidio del mondo Vanoli è emerso abbastanza chiaramente anche ieri, ancor prima che si scatenasse il tourbillon di notizie che ha di fatto già vestito di viola Grosso, quando il suo agente Andrea D'Amico ha pubblicato su Instagram la classifica di Serie A nel girone di ritorno, inserendoci a corredo una didascalia piuttosto palese: "No words". Senza parole appunto, come cantava Vasco Rossi, oppure tipo quelle non spese per comunicare a Vanoli che la sua avventura alla Fiorentina era finita.