Fiorentina, Venuti: "A Benevento ho passato due anni fantastici, il posto mi è rimasto dentro"

Lorenzo Venuti, difensore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport prima della partita in casa del Benevento: "Sicuramente mi aspetto una partita difficile, lottare per la salvezza vuol dire tanto, loro sono una squadra aggressiva e forte sulle seconde palle, proveranno a farci male sugli errori: dobbiamo provare noi a trarre vantaggio dai loro. Qui ho passato due anni fantastici, il posto mi è rimasto dentro e la popolazione mi ha dato tanto. So cosa vuol dire giocare per questa maglia".