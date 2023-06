Fiorentina, Venuti: "Maglia viola seconda pelle, vincere una coppa sarebbe la chiusura perfetta"

Il terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo vittoria esterna per 1-3 sul campo del Sassuolo.

Oggi 100 presenze in viola: cosa rappresenta quello stemma per te?

"Una seconda pelle. Sono cresciuto con questa maglia addosso, dal 2004 faccio parte della famiglia Fiorentina e a parole è difficile da esprimere cosa significhi per me. Aver raggiunto 100 presenze oggi è indescrivibile. Un traguardo che mi sono sempre posto e il fatto che sono sempre partito non come prima scelta mi rende ancora più orgoglioso".

Come stai vivendo l'attesa per mercoledì, essendo un giocatore ma anche un tifoso viola?

"La sto vivendo come un qualcosa che potrebbe portare Firenze dove merita, perché è una piazza che merita di stare in alto e di vincere trofei. Lo sentiamo quasi come un dovere quello di regalare questa gioia a Firenze".

Potresti essere, dopo i grandi del passato, il prossimo fiorentino ad alzare una coppa.

"E' molto tempo che lo penso. Sarebbe la chiusura perfetta per quello che è stato il mio percorso alla Fiorentina e spero di raggiungerlo".