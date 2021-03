Fiorentina, zero punti e qualche certezza: Prandelli è stanco ma ora ha un 4-4-2 in più

Cos'è successo a Cesare Prandelli nel finale di Fiorentina-Milan? Perché l'allenatore viola ha lasciato di fretta e furia campo e impianto, preferendo non parlare alla stampa (e con lui il suo staff tecnico) dopo il match? Un leggero malessere, un accumulo eccessivo di tensione che gli ha giocato un brutto scherzo: situazione che fa il paio con la stanchezza da lui già lamentata dopo la vittoria di Benevento. Gli ha giocato un tiro mancino pure il Diavolo, che con le due zampate di Diaz e Calhanoglu ha reso inutile quanto di buono costruito dalla sua squadra fino a quel momento. Di buono, però, c'è molto tranne il risultato: a centrocampo sono arrivate buone risposte da numerosi singoli (Pulgar e il ritrovato Eysseric, mentre è ancora nì Castrovilli), e in attacco è pure tornato al gol Ribery, scambiatosi di ruolo con Vlahovic, stavolta assist-man. In generale, il 4-4-2 con cui è stata intrapresa la sfida al Milan è quantomeno una possibilità nuova che il tecnico di Orzinuovi sta cercando di creare alla sua squadra, così da poter cucire un vestito nuovo, che calzi ad alcuni interpreti fino a qui troppe volte in disparte... Chi ha detto Callejon? Il fine settimana della Fiorentina, di fatto, è stato di puro passaggio: con le squadre più vicine alla zona retrocessione che hanno tutte perso, per i viola si è trattato di una sorta di giro gratis, anche se non sempre sarà possibile usufruirne. Chissà che con la sosta anche la stanchezza e i brutti pensieri di Prandelli possano lasciar spazio a pensieri più positivi, in modo da cercare con maggior lucidità il sentiero giusto verso la salvezza.