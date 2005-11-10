Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Flamini: "Ad Allegri è mancato un progetto chiaro alle spalle. Milan, serve una proprietà forte"

Flamini: "Ad Allegri è mancato un progetto chiaro alle spalle. Milan, serve una proprietà forte"TUTTO mercato WEB
© foto di Alberto Lingria/PhotoViews
Alessio Del Lungo
autore
Alessio Del Lungo
Oggi alle 10:57Serie A

Mathieu Flamini ha vinto uno Scudetto con Massimiliano Allegri e ha giocato in un Milan che era fatto di campioni. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista ha elogiato il modo in cui il tecnico, ora prossimo al passaggio al Napoli, riuscì a esaltare uno spogliatoio pieno di grandi giocatori e dettare una linea vincente: "Forse quella che è mancata in questa stagione".

Il francese in ogni caso non vivendo lo spogliatoio non vuole sbilanciarsi, ma evidenzia come per un allenatore sia fondamentale trovare le parole giuste per far sì che la squadra sia pronta a buttarsi nel fuoco per lui: "Alle spalle poi deve avere un progetto chiaro, questo penso sia venuto meno. Ora serve una proprietà forte con persone competenti che amino il Milan".

Flamini si sente di dover dire grazie anche a Silvio Berlusconi, che lo ha voluto al Diavolo e gli ha aperto il mondo: "Lui è stato un imprenditore che ha vinto su tutti i campi, sportivi e politici". Il Cavaliere, scomparso ormai il 12 giugno 2023 all'Ospedale San Raffaele, ci teneva che Flamini, così come gli altri del suo Milan, si appassionassero di qualcosa al di fuori del calcio: "È stato una grande fonte di ispirazione".

Articoli correlati
Ricordate Flamini? Adesso vale 11 miliardi di euro. E vuole investire nell'Arsenal... Ricordate Flamini? Adesso vale 11 miliardi di euro. E vuole investire nell'Arsenal
Flamini miliardario, l'ex Milan vuole investire nell'Arsenal: "Non dimentico da dove... Flamini miliardario, l'ex Milan vuole investire nell'Arsenal: "Non dimentico da dove vengo"
Vieira e Fabregas sulle orme di Wenger. Flamini: "Tanti di quell'Arsenal stanno facendo... Vieira e Fabregas sulle orme di Wenger. Flamini: "Tanti di quell'Arsenal stanno facendo bene"
Altre notizie Serie A
Muharemovic: "Si deve parlare di più di Pinamonti, è molto forte. Juve? Ho visto... Muharemovic: "Si deve parlare di più di Pinamonti, è molto forte. Juve? Ho visto tutti esordire..."
Jaissle nome forte per il Milan se arriva Rangnick. Chi è, come gioca e cosa ha vinto... TMWJaissle nome forte per il Milan se arriva Rangnick. Chi è, come gioca e cosa ha vinto
Baldini e i "big" dell'Italia: "Mi ha chiamato solo Donnarumma. A volte meglio stare... Baldini e i "big" dell'Italia: "Mi ha chiamato solo Donnarumma. A volte meglio stare a riposo"
Maignan amaro: "Un altro anno di obiettivi non raggiunti. Prima o poi il Milan risorgerà"... Maignan amaro: "Un altro anno di obiettivi non raggiunti. Prima o poi il Milan risorgerà"
L'agenda di Allegri: il tema portiere da risolvere. Meret, senza certezze può arrivare... TMWL'agenda di Allegri: il tema portiere da risolvere. Meret, senza certezze può arrivare l'addio al Napoli
Como, Moreno: "Sempre creduto alla Champions. Arrivare davanti a Milan e Juve il... Como, Moreno: "Sempre creduto alla Champions. Arrivare davanti a Milan e Juve il massimo"
Italia, il ct Baldini: "Vi spiego le convocazioni. Non ho ambizioni di conferma" Live TMWItalia, il ct Baldini: "Vi spiego le convocazioni. Non ho ambizioni di conferma"
Milan su Rangnick, Garics: "Idee limitanti come tecnico, meglio da dirigente" TMWMilan su Rangnick, Garics: "Idee limitanti come tecnico, meglio da dirigente"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La grande giostra degli allenatori è partita. Il rischio di De Laurentiis con Allegri, tutti i dubbi del Milan su una scelta delicatissima per presente e futuro. La Juve e Spalletti: siamo sicuri che sia tutto sotto controllo?
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, il ct Baldini: "Vi spiego le convocazioni. Non ho ambizioni di conferma"
Immagine top news n.1 Grosso sta risolvendo con il Sassuolo, ultimi dettagli burocratici. Poi la Fiorentina
Immagine top news n.2 Poco spazio, tanti apprezzamenti: perché Frattesi lascerà sicuramente l’Inter
Immagine top news n.3 Il Bologna punta dritto su Domenico Tedesco: parti a lavoro per cercare l'intesa
Immagine top news n.4 L'Inter studia le mosse per Palestra: l'idea è inserire Frattesi come contropartita. Ma c'è un nodo
Immagine top news n.5 È difficile scegliere fra Luciano Spalletti e Damien Comolli. Ma dovrà essere fatto
Immagine top news n.6 Argentina, le scelte per il Mondiale: fuori Castro, Soule e Dybala. C'è Nico Paz, non Perrone
Immagine top news n.7 Allegri di corto muso su Italiano, la panchina del Napoli è sua. Ma scherza: "Toglierei la news"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri-Napoli, com'è andata davvero e i retroscena su Italiano: il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Non sarà rivoluzione". Ecco quali saranno le prime mosse mercato dell'Inter
Immagine news podcast n.2 Valzer panchine: Tedesco per il Bologna. Napoli e Milan che faranno? Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Clamoroso Milan, incontra Rangnick! Era il pallino di... Furlani
Immagine news podcast n.4 "Inter, Liverpool e non solo: calciomercato protagonista a Montecarlo". Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Napoli e Milan, la panchina più complicata ora secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Brambati: "Allegri ha grande rapporto con ADL. E squadra adatta a lui"
Immagine news Serie A n.3 Milan, Pellegatti: "Entro mercoledì la società darà una risposta a Rangnick"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Non solo Alvini, il Frosinone promosso in Serie A conferma tutta la sua area tecnica
Immagine news Serie A n.2 Muharemovic: "Si deve parlare di più di Pinamonti, è molto forte. Juve? Ho visto tutti esordire..."
Immagine news Serie A n.3 Jaissle nome forte per il Milan se arriva Rangnick. Chi è, come gioca e cosa ha vinto
Immagine news Serie A n.4 Baldini e i "big" dell'Italia: "Mi ha chiamato solo Donnarumma. A volte meglio stare a riposo"
Immagine news Serie A n.5 Maignan amaro: "Un altro anno di obiettivi non raggiunti. Prima o poi il Milan risorgerà"
Immagine news Serie A n.6 L'agenda di Allegri: il tema portiere da risolvere. Meret, senza certezze può arrivare l'addio al Napoli
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il SudTirol ha deciso di cambiare pelle: dopo Bravo anche Castori è destinato a salutare
Immagine news Serie B n.2 Colonia, niente riscatto per Lund. Il terzino statunitense farà ritorno al Palermo
Immagine news Serie B n.3 Evacuo: "Per il Catanzaro a Monza sarà dura. Ma Polito e Aquilani hanno fatto lavoro top"
Immagine news Serie B n.4 Perinetti: "Inzaghi ha ragione sull'annata del Palermo. Bari? Spero si trovi una soluzione"
Immagine news Serie B n.5 Pisa, sirene dalla Turchia per Vural: ci pensa il Trabzonspor. Ma c'è una clausola importante
Immagine news Serie B n.6 I playoff di Serie B di solito sorridono alla terza classificata: è tutto nelle mani del Monza
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Non solo Morrone. Per la panchina del Campobasso spuntano anche De Giorgio e Giampà
Immagine news Serie C n.2 Spezia, Gazzoli può restare. Il Gruppo Bullone non ci sta: "Ha fallito e va rimosso"
Immagine news Serie C n.3 Da Berardi a El Haddad e Cannavò: in estate può decollare l'asse Venezia-Pescara
Immagine news Serie C n.4 La B temporeggia, ma Mastrovito ha estimatori anche in C: due club sul talento del Martina
Immagine news Serie C n.5 Crotone, senti Zauli: "I Vrenna adorano città e territorio. Non sarà la penalità a scalfirli"
Immagine news Serie C n.6 Bari, spunta l'ipotesi Ferrero per l'acquisto del club. La famiglia De Laurentiis è però divisa
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Crystal Palace-Rayo Vallecano
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Crystal Palace-Rayo Vallecano, una finale per scrivere la storia
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Milan-Cagliari
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La panchina della Juve potrebbe parlare spagnolo: contatti con Tomé per il dopo Canzi
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, le date della stagione 26/27: via a fine settembre. Confermata la Women's Cup
Immagine news Calcio femminile n.3 La Ternana riparte dalle certezze: Schroffenegger ha firmato un triennale con le umbre
Immagine news Calcio femminile n.4 Un poker di titoli per dire addio. Dopo Putellas altre tre stelle diranno addio al Barcellona
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Women, si separano le strade con la danese Emilie Bosshard Haavi
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana Women, c'è il rinnovo della dg e ds Cardone: ha firmato fino al 2029
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il Torino nell'anima, l'impresa con la Lazio: la storia di Giancarlo Camolese Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa ricorderemo della (drammatica) stagione 2025/26 del calcio italiano?