Flamini: "Ad Allegri è mancato un progetto chiaro alle spalle. Milan, serve una proprietà forte"

Mathieu Flamini ha vinto uno Scudetto con Massimiliano Allegri e ha giocato in un Milan che era fatto di campioni. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista ha elogiato il modo in cui il tecnico, ora prossimo al passaggio al Napoli, riuscì a esaltare uno spogliatoio pieno di grandi giocatori e dettare una linea vincente: "Forse quella che è mancata in questa stagione".

Il francese in ogni caso non vivendo lo spogliatoio non vuole sbilanciarsi, ma evidenzia come per un allenatore sia fondamentale trovare le parole giuste per far sì che la squadra sia pronta a buttarsi nel fuoco per lui: "Alle spalle poi deve avere un progetto chiaro, questo penso sia venuto meno. Ora serve una proprietà forte con persone competenti che amino il Milan".

Flamini si sente di dover dire grazie anche a Silvio Berlusconi, che lo ha voluto al Diavolo e gli ha aperto il mondo: "Lui è stato un imprenditore che ha vinto su tutti i campi, sportivi e politici". Il Cavaliere, scomparso ormai il 12 giugno 2023 all'Ospedale San Raffaele, ci teneva che Flamini, così come gli altri del suo Milan, si appassionassero di qualcosa al di fuori del calcio: "È stato una grande fonte di ispirazione".