Ricordate Flamini? Adesso vale 11 miliardi di euro. E vuole investire nell'Arsenal

Ritiratosi dal calcio giocato nel 2019, Mathieu Flamini ha intrapreso una straordinaria carriera nel mondo della biochimica, diventando un punto di riferimento per la 'green chemistry' con la sua azienda GFBiochemicals. Secondo Forbes, l'ex centrocampista di Marsiglia e Arsenal vanterebbe oggi un patrimonio stimato in 10 miliardi di sterline. In un'intervista rilasciata alla Harvard Business Review, Flamini ha raccontato la genesi di questa sua passione: "Il calcio era il mio sogno d'infanzia, ma l'ambiente ha sempre avuto un ruolo centrale nella mia vita. Ho sviluppato una coscienza ecologica molto presto e, già durante la mia carriera agonistica, mi chiedevo come poter contribuire a trovare soluzioni contro il riscaldamento climatico e l'impatto dell'uomo sul pianeta e sulla salute".

Le basi di questa scalata imprenditoriale sono state gettate proprio in Italia, durante la sua esperienza in Serie A. "Quando sono arrivato al Milan a 24 anni ero uno dei più giovani; molti dei miei compagni avevano già altre attività fuori dal campo e questo mi ha spinto a interrogarmi presto sull'imprenditoria", ha spiegato Flamini, sottolineando come gli incontri giusti lo abbiano poi orientato verso il settore chimico. L'ex mediano ha inoltre evidenziato i punti di contatto tra il rettangolo verde e l'ufficio: "Esistono molti paralleli tra lo sport d'élite e la direzione di un'azienda. Bisogna saper gestire la pressione, essere determinati ma pazienti, e non avere paura del carico di lavoro o dei sacrifici".

Mentre la sua azienda continua a crescere, nelle ultime settimane si sono rincorse voci, diffuse da Topskills Sports UK, su un suo possibile interesse a rilevare delle quote dell'Arsenal, attualmente di proprietà dell'americano Stan Kroenke. Per Flamini si tratterebbe di un 'ritorno' romantico nel club dove ha collezionato ben 153 presenze.