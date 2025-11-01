Florenzi: "Inter e Napoli favorite per lo scudetto, la Roma può dire la sua. E la Juventus..."

La lotta per lo scudetto ma non solo. Alessandro Florenzi ha parlato a 360° del campionato italiano nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Favorite Inter e Napoli, alla pari. Ma è una lotta aperta, la classifica andrà guardata in primavera. Se la Roma resta lassù può dire la sua, il Milan ha una sola competizione e ci resterà sicuro, e non scordiamoci della Juventus che per me avrà tanti benefici dal cambio di allenatore".

E domani c'è Milan-Roma, due squadre che hanno il problema del centravanti: "Alla base c’è sempre un problema di fiducia, quando uno non ne ha può tendere ad autosabotarsi. Poi sono casi diversi: il centravanti del Milan si chiama Santi Gimenez, davanti alla porta ci arriva, ha tante occasioni e gli manca tanto così, un granellino di sabbia, per sbloccarsi. Alla Roma invece il centravanti non si sa chi è". Un po' come il problema portiere alla Juventus, ha proseguito l'ex calciatore.

Torniamo alla Roma, Florenzi non vuole sentir parlare dell'ambiente come un fatto che genera pressione: "Non scherziamo, un valore aggiunto. Ho i brividi mentre lo dico: immaginate cosa sarebbe l’Olimpico senza la pista di atletica... Darebbe alla squadra almeno 6-7 punti in più ogni stagione".