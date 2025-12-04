Florenzi ricorda lo sceriffo De Rossi: "Se prendi un altro giallo ti ammazzo davanti a tutti"

Nel corso della lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Alessandro Florenzi ricorda quando corse in tribuna ad abbracciare la nonna dopo aver segnato un gol all'Olimpico:

"Nonna Aurora non era mai venuta allo stadio, il giorno prima della partita col Cagliari (21 settembre 2014, ndr) le dissi: ‘Se vengo vengo su ad abbracciarti, non me ne frega niente’. La cosa che mi rimane ancora impressa è lo sguardo di De Rossi quando sono rientrato in campo e l’arbitro mi ammoniva. Si avvicinò e mi disse: ‘Hai fatto una cosa veramente incredibile. Ma se ora fai qualche cavolata e prendi un altro giallo, ti ammazzo davanti a tutti!’ Mi si gelò il sangue, quando parlava Daniele parlava un sceriffo… Dopo la partita siamo scoppiati a ridere".

Nei suoi anni la Roma ha sempre sfiorato la vittoria senza mai coglierla. Come mai?

"Non considero il demerito nostro, con Garcia e Spalletti ci siamo arrivati a un passo, eravamo attrezzatissimi. Ma ce la giocavamo con una Juve che faceva 100 punti a campionato...".

Non si lasciò benissimo con l’ambiente Roma.

"Ci sono state tante incomprensioni, ma non ho mai replicato a tutte le cose dette su di me. Ho sempre voluto far parlare il campo portando rispetto alla maglia: l'ho sudata fino all’ultima goccia, e su questo nessuno potrà mai dirmi niente. Ci tengo a dire che non ho mai litigato con nessuno, e quando incontro i tifosi mi ricordano con affetto".