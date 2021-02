Focus allenatori, Ballardini: il Mr. Wolf di Preziosi ha una media Champions. Stavolta basterà?

La Serie A ha da poco superato il giro di boa e per tanti club è già un primo tempo di bilanci. Di guardare al presente ma anche al futuro: il progetto sta prendendo o perdendo la direzione giusta? Il timoniere scelto in questa stagione, o in corsa, è quello opportuno anche per proseguire una strada insieme? Tuttomercatoweb.com analizza oggi, uno per uno, lo status presente e futuro dei venti allenatori di Serie A.

Come sta andando il Genoa di Davide Ballardini Davide Ballardini è il Mister Wolf di Enrico Preziosi. C'è un problema? La nave affonda? Richiama il suo risolvi problemi. Da quando c'è lui sulla panchina del Genoa, 21 dicembre 2020, il Grifone si è evoluto. Sono ben 17 i punti collezionati dall'allenatore nativo di Ravenna, soltanto la Juventus ne ha collezionati di più (18). Inoltre, la fase difensiva è tornata solidissima: solo 5 gol subite in 8 partite, miglior difesa parziale del campionato. Numeri da Champions, più che da zona salvezza.

Prospettive future: Quel che viene da chiedersi è perché Preziosi si ostini a scegliere altri allenatori anziché consegnare le chiavi del suo progetto a Ballardini, nella buona e nella cattiva sorte, scordandosi il soprannome di Presidente mangiallenatori, e scegliendo un suo Guy Roux d'antan (il recordman di durata su una panchina all'Auxerre, ndr). Chiaro, le lodi sperticate e meritate per il presente di Ballardini si scontrano con un palmares senza titoli e con diversi esoneri. Però nell'equilibrio che serve per l'analisi del momento, va riconosciuto al tecnico di avere una media da Champions e di essersi meritato la conferma per il futuro e per un progetto da guidare. Già. Ma è al Genoa di Preziosi, sicché aspettiamo gli ombrelloni, prima di costruire castelli di sabbia.

Da quanto tempo allena il Genoa: dicembre 2020

Che contratto ha: giugno 2021